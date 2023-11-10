الخارجية الروسية: مفجرو خط أنابيب السيل الشمالى يجب أن ينالوا العقاب

وكالات

طالبت الخارجية الروسية بمعاقبة المسؤولين عن تفجير خطوط أنابيب السيل الشمالي، وأكدت في بيان أنها ستواصل تذكير المجتمع الدولي الدولي بهذا الموضوع..

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الروسية: في 26 سبتمبر، في ذكرى الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب غاز "السيل الشمالي"، أعلنت روسيا أنها أعدت مشروع بيان حول هذا الحادث لرئيس مجلس الأمن.

ولفت البيان إلى أن "روسيا اجرت مفاوضات امتدت لشهر كامل وبحسن نية، ونظرت في جميع المقترحات البناءة التي صدرت من أعضاء المجلس. ولكن من خلال النقاشات اتضح أن ممثلي الدول الغربية لم يكونوا مستعدين للعمل الجاد، بل على العكس كانوا دوما يبحثون عن طريقة لعرقلة سير هذا الموضوع.

وتابع البيان: أن مجرد اقتراحهم إزالة عبارة "تقديم منفذي الهجوم الإرهابي، ومن أعطى الامر بالقيام به، إلى العدالة" يوضح كل شيء".

وأضاف بيان الخارجية: في ظل هذه الظروف، اضطر الجانب الروسي لوقف العمل على إعداد مشروع بيان لرئيس مجلس الأمن الدولي، بشأن التحقيقات في الهجوم الإرهابي على خطوط أنابيب الغاز السيل الشمالي.

وتابع البيان: "ستواصل روسيا إثارة هذا الموضوع أمام المجتمع الدولي. مع التمسك بموقف موسكو وهو أن الهجوم على منشأة من منشآت البنية التحتية للطاقة، وما ترتب عنه من عواقب اقتصادية وبيئية واسعة، يهدد بشكل مباشر السلم والأمن الدوليين، وكل من وقفوا خلف هذه الجريمة يجب أن ينالوا العقاب المناسب.

وأضافت وزارة الخارجية الروسية أن ألمانيا والدنمارك والسويد لم تقدم للمجتمع الدولي خلال العام الماضي أي نتائج أولية للتحقيقات كما أنها ترفض التعاون مع الدول التي لحقت بها أضرار.

“في الوقت نفسه، نشرت وسائل الإعلام العديد من الروايات الجديدة لما حدث. الأمر الذي يعزز قناعتنا بعدم وجود رغبة حقيقية لدى هذه الدول في الكشف عن هوية منظمي ومنفذي الهجوم الإرهابي”.

يذكر أن خطوط أنابيب الغاز "السيل الشمالي" تعرضت لتفجير في مياه بحر البلطيق في سبتمبر من عام 2022. وتجري سلطات السويد والدنمارك وألمانيا تحقيقات في الحادث، لكنها تتكتم على نتائجها.

وطالبت روسيا أكثر من مرة بإجراء تحقيق دولي مستقل في الحادث بمشاركة خبراء روس، لكن الطلب الروسي قوبل في كل مرة بالرفض من هذه الدول.