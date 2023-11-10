التحقيق مع عناصر تشكيل عصابى نفذ 24 واقعة سرقة وضبط بحوزته على 19 هاتف محمول

كتب سليم على

تباشر جهات التحقيق فى محافظة طنطا، تحقيقاتها مع عاطلين كونا تشكيل عصابى تخصص فى سرقة حقائب وهواتف المواطنين عن طريق خطفها منهم أثناء مرورهم بالشوارع باستخدام دراجة نارية.

اعترافات المتهمين

وعرض المتهمان على جهات التحقيق بعد ضبطهما فى طنطا وتبين أنهما ارتكاب 24 واقعة سرقة لهواتف محمول وحقائب للمواطنين.

اعترف المتهمان أنهما كونا تشكيل عصابى فى مركز طنطا بالغربية تخصص نشاطه في سرقة حقائب وهواتف المواطنين بأسلوب الخطف فى طنطا، باستخدام دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

وأرشدا عن المسروقات وهى عبارة 19 هاتف محمول بينما أقرا بانهما تخلصا من الحقائب بعد أخذا المبالغ المالية منها وانفاقها على مصروفاتهم الشخصية.

عقوبة السرقة

وتعاقب المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

ويعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.