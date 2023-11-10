التحقيق مع سائق وابنه بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى

كتب كريم صبحى

قررت نيابة مصر القديمة، حجز سائق وابنه 24 ساعة على ذمة التحريات بتهمة الإتجار فى النقد الأجنبى، وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين حازا عملات محلية وأجنبية، وكانا يتواصلان مع الراغبين فى تغيير العملات الأجنبية عبر تطبيق "الواتس اب" .

وتم القبض على المتهمين "يحملان جنسية إحدى الدول" بمنطقة مصر القديمة، وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية") ، وبمواجهتهما اعترف الأول بالإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بمساعدة الثانى"ابنه" فيما اعترف شخصين بأنهما تواصلا مع المتهم الأول لتغيير مبلغ مالى عملات "أجنبية".

وبفحص الهاتف المحمول الخاص بالمتهم الأول تبين وجود محادثات بتطبيق "الواتس آب " لمعاملات بينه وبين العديد من الأشخاص تؤكد تورطه فى مزاولة النشاط المشار إليه.