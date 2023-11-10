التحالف الوطنى للعمل الأهلى: 80% من المساعدات لغزة أرسلتها مصر رغم الظروف الصعبة

كتب محمد شعلان

أكد الدكتور طلعت عبد القوي عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، أن التحالف الوطني يعمل ليل نهار لمتابعة الوضع في غزة، وهناك غرفة علميات تعمل 24 ساعة لتجهيز الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية والمياه والملابس، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تضمنت 108 قاطرات ومرت بنجاح إلى أهالى غزة.

وأضاف طلعت عبد القوى، خلال مداخلة هاتفية بقناة إكسترا نيوز، أنهم دخلوا في المرحلة الثانية من وصول المساعدات لغزة وتستهدف دخول 65 شاحنة وفي تنسيق كامل من التحالف المصري والهلال الأحمر المصري والفلسطيني، مؤكدا أن متطوعي التحالف يقيمون إقامة كاملة بالقرب من معبر رفح للتأكد من دخول الشاحنات الى الجانب الفلسطيني، مفيدا بأن أكثر من 80% من المساعدات التي دخلت إلى غزة من مصر رغم الظروف الاقتصادية التي نمر بها.

وتابع: "نقدم المستلزمات الطبية بكافة أنوعها وكل أنواع الأدوية المطلوبة من مضادات حيوية ومحاليل وأدوية خاصة بالحروق ومسكنات وكل أدوية العدوى وكل ما يطلب من الجانب الفلسطيني نوفره، والدولة المصرية تستقبل الحالات المصابة والتى تحتاج تدخل جراحي والمستشفيات المصرية على أهبة الاستعداد لاستقبال أي اعداد مطلوبة".