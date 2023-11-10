أكد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة، عبد الله الدردري لـ"سكاي نيوز عربية"، أن المنظمة الدولية سمعت عن خبر الهدنة بين إسرائيل و"حماس" من وسائل الإعلام، نافيا حدوث أي تنسيق مع الأمم المتحدة بشأنها.
وقال الدردري إن الأمم المتحدة "تتساءل عن تفاصيل الهدن الإنسانية". وشدد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة على أن "أي تأخير وأي توسيع في التدمير سيزيد من تفاقم الوضع في الأراضي الفلسطينية".
وفي وقت سابق من الخميس، قال البيت الأبيض إن إسرائيل وافقت على هدنة في شمال غزة لمدة 4 ساعات يوميا بدءا من الخميس.
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