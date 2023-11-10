وقال الدردري إن الأمم المتحدة "تتساءل عن تفاصيل الهدن الإنسانية". وشدد الأمين العام المساعد للأمم المتحدة على أن "أي تأخير وأي توسيع في التدمير سيزيد من تفاقم الوضع في الأراضي الفلسطينية".

وأضاف: "خلال شهر واحد خسرت الضفة وغزة 11 عاما من التنمية". وأشار إلى ضرورة "وقف القتال ودخول المساعدات إلى غزة لبدء إعادة الإعمار". وبيّن أن المنظمة الدولية فقدت أكثر من 90 موظفا في غزة، واصفا ذلك بالأمر "غير المسبوق".

وفي وقت سابق من الخميس، قال البيت الأبيض إن إسرائيل وافقت على هدنة في شمال غزة لمدة 4 ساعات يوميا بدءا من الخميس.