اليوم السابع
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اعترافات مستريح توظيف الأموال: استوليت على مبالغ طائلة من الضحايا وأوهمتهم بالأرباح

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 03:39 م
اعترافات مستريح توظيف الأموال: استوليت على مبالغ طائلة من الضحايا وأوهمتهم بالأرباح حبس_أرشيفية
كتب عبد الله محمود

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أدلى رئيس مجلس إدارة إحدى الشركات فى اتهامه بالنصب على المواطنين، باعترافات تفصيلية خلال تحقيقات النيابة العامة التي أجريت معه، حيث كشف أنه قام بجمع مبالغ مالية طائلة من ضحاياه، بعد أن أوهمهم بتوظيفها فى أعمال التجارة نظير حصولهم على مقابل مادى كل شهر وتحقيق أرباح طائلة.

وأضاف المتهم بممارسة نشاطاً إجرامياً فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم توظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية، الأمر الذى مكنه من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية ، ومحاولته غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء العقارات والسيارات) .

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم من حصيلة نشاطه الإجرامي بـ(20 مليون جنيه).







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