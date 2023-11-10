استغلوا ضعفها.. قصة عامل وزوجته قتلا مسنة لسرقة قرطها الذهبى فى شبرا الخيمة

كتب سليم على

لم تكن تعلم سيدة مسنة مقيمة في منطقة شبرا الخيمة، أن من أطعمتهم وأدخلتهم بيتها من الجيران سيكونان السبب فى موتها.. عامل وزوجته استغلوا ضعف المجنى عليها وإقامتها بمفردها ووضعا خطة للتخلص منها لسرقة قرطها الذهبي ، مستغلين علاقة الجيرة بينهما واستقبال المجنى عليها لهما فى منزلها بشكل دوري.

تفاصيل الواقعة بدأت عندما لاحظ العامل و زوجته المجنى عليها خلال إحدى الزيارات "حلق ذهبي" ، فهى عادة ما تستقبل جيرانها وتساعدهم وتعاملهم مثل أبنائها ، إلا أن المتهمان خيل لهم الشيطان قتل المجنى عليها وسرقة قرطها الذهبي والهروب بجريمتهما.

يوم الواقعة قرر العامل الدخول إلى مسكن المجنى عليها وخنقها حتى فارقت الحياة واستولى على قرطها الذهبى الذى كانت ترتديه ولاذ بالهرب، وطلب من زوجته التصرف فى القرط الذهبى بالبيع.

لاحظ الجيران غياب المجنى عليها وقرروا الذهاب لمنزلها للاطمئنان عليها طرقوا الباب ولكن دون جدوى وقرروا الدخول عن طريق كسر الباب ووجودها ملقاه على سريرها بكامل ملابسها وحول رقبتها سحجات وأثار خنق، فأخطروا جهات التحقيق وأمكن ضبطهما واعترفا بارتكاب الواقعة بقصد السرقة، وتم حبسهما واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهما.