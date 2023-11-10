"ابدأ" تشارك في افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الأفريقي للتجارة البينية.. صور

كتبت: أماني سمير

شاركت المبادرة الوطنية "ابدأ" فى افتتاح النسخة الثالثة من المؤتمر والمعرض الأفريقي للتجارة البينية، والمقام حاليًا بمصر في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر 2023.

وفى جلسة خاصة بتنظيم مفوضية الاتحاد الافريقي وأمانة منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية AfCFTA وبرعاية مركز التجارة الدوليITC ، أشارات دينا الدليل عضو مبادرة ابدأ إلى دور المبادرة في دعم و تمكين الشباب، وذلك من خلال تطوير التعليم التقنى والمهني وإطلاق مدارس ابدأ الوطنية للعلوم التقنية بالتعاون مع جهات الدولة المختلفة.

كما أوضحت عضو المبادرة "ابدأ" إلى دور مبادرات التحول الرقمي في دعم وتطوير الصناعة المصرية لتوطين الصناعة ورفع شعار صنع في مصر افريقيا وعالميا علي حد سواء .



ابدأ تشارك في المعرض الأفريقي للتجارة البينية (1)



ابدأ تشارك في المعرض الأفريقي للتجارة البينية (2)



ابدأ تشارك في المعرض الأفريقي للتجارة البينية (3)