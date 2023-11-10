إيطاليا: مستعدون لعلاج الأطفال الفلسطينيين الجرحى المحتاجون لرعاية فى المستشفيات

فاطمة شوقى

قال نائب رئيس الحكومة الإيطالية ووزير الخارجية، أنطونيو تاجانى إن إيطاليا مستعدة لعلاج الأطفال الفلسطينيين في غزة الذين يحتاجون إلى رعاية في المستشفيات، حسبما نقلت وكالة أنسا الإيطالية.

وأضاف الوزير، أود أن أؤكد مجددا استعداد إيطاليا، لاستضافة الأطفال الفلسطينيين الذين يحتاجون إلى العلاج في المستشفى"، مذكرا بأن إيطاليا أرسلت بالفعل طائرتين عسكريتين تحملان مساعدات إنسانية إلى غزة.

وأضاف، "نخطط لتعزيز أنشطتنا الإنسانية لصالح الفلسطينيين، ويجب على المجتمع الدولي أن يعكس هذه الحقيقة بشكل لا لبس فيه ومن الضروري حماية جميع المدنيين في جميع الأوقات، بما يتفق بدقة مع القانون الإنساني الدولي".

وأشار المستشار الإيطالي، إلى أن الحكومة الإيطالية سترسل سفينة ذات قدرة جراحية وطوارئ وسترسل لاحقا مستشفى بمجرد أن تسمح الظروف بذلك، وبالإضافة إلى رحلتي المساعدات الإنسانية، أعلن وزير الدفاع جيدو كروسيتو بالفعل عن إرسال سفينة مستشفى تابعة للبحرية إلى الشرق الأوسط، فيما وصفه بأنه "إشارة ملموسة" إلى أن إيطاليا قريبة من الشعب الفلسطينى ليس فقط بالقول، بل بالفعل أيضًا.

وأوضح تاجاني، "نقوم حاليًا بتقييم الأشكال المحتملة للتدخل وتمويل الأنشطة الإنسانية اعتمادًا على شروط الوصول إلى المساعدات".