اليوم السابع
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إصابة 3 أشخاص فى انقلاب دراجة نارية ببنى سويف

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 11:51 ص
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب دراجة نارية ببنى سويف أرشيفية - حادث دراجه ناريه
بنى سويف هانى فتحى

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أصيب 3 أشخاص، اليوم فى حادث انقلاب دراجة نارية، أمام قرية انفسط بطريق الجيزاوية التابعة لمركز الواسطى ونقلتهم سيارة الإسعاف إلى المستشفى ، لتلقى العلاج اللازم.
 
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب دراجة نارية، أمام قرية انفسط التابعة لمركز  الواسطى.
 
على الفور، دفع مرفق إسعاف بنى سويف، بسيارة إسعاف ، إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى الواسطى
 
واستقبل مستشفى الواسطى كلا من خالد محمد عبد الغني على 43 سنة مصاب اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، محمد جابر نجم امين 30 سنه مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم، وشقيقة محمود  22 سنة مصاب جروح وسحجات متفرقة بالجسم ويتلقون العلاج اللازم لهم داخل المستشفى تحت إشراف الدكتور كرم سعد مدير المستشفى.
 
 
 






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