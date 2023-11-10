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إصابة 16 شخصا إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص بزراعى البحيرة

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 03:42 م
إصابة 16 شخصا إثر وقوع حادث انقلاب ميكروباص بزراعى البحيرة اسعاف
البحيرة- ناصر جودة

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أصيب 16 شخصا بكسور وجروح مختلفة اليوم الجمعة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمركز كفر الدوار بالبحيرة.

 
كانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارا بالواقعة من شرطة النجدة، وبالفحص تبين إصابة 16 شخصا بكسور وجروح مختلفة إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة الإسكندرية الزراعى دائرة مركز كفر الدوار ، وتم  نقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار المركزى لإسعافهم وتلقى الرعاية الطبية. 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة  لمباشرة التحقيق ومعرفة أسباب وملابسات الواقعة.
 
 
 
 






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