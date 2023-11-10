اليوم السابع
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الجمعة، 10 نوفمبر 2023 08:18 م
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إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارتين بالطريق السياحى

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 07:19 م
إصابة شخصين إثر حادث تصادم سيارتين بالطريق السياحى إسعاف أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أصيب شخصان بسبب حادث تصادم سيارتين أعلى الطريق السياحى ونقلوا الى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة.وبمجرد تلقى بلاغا بوقوع حادث مرورى فى الطريق السياحى ، انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة فى يد سائق سيارة واصطدامه بأخرى ونتج عن الصدام إصابة شخصين تم نقلهما إلى المستشفى  فيما باشرت النيابة المختصة التحقيق







حادث مرورى

اخبار الحوادث

انقلاب سيارة

امن الجيزة




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