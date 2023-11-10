إصابة سيدة إثر سقوطها من القطار فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيبت سيدة إصابات بالغة؛ إثر سقوطها من قطار بمحطة مشتول لسوق بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وتم نقلها إلى مستشفى مشتول السوق المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارا يفيد بورود اشارة من مستشفى مشتول السوق المركزي بوصول أمل م ال، 20 سنة، ربة منزل، مقيمة بقرية أنشاص الرمل بمركز بلبيس، مصابة بكدمات واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وتم تقديم الإسعافات اللازمة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة السيدة إثر تعرضها للسقوط من القطار بمحطة مشتول السوق، فيما تم رفع آثار الحادث وتسيير حركة القطارات دون توقف، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بمركز شرطة مشتول السوق وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.