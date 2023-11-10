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إسرائيل ترتكب مجزرة وسط غزة.. وارتفاع عدد شهداء العدوان على القطاع لـ11078

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 04:03 م
إسرائيل ترتكب مجزرة وسط غزة.. وارتفاع عدد شهداء العدوان على القطاع لـ11078 غزة تحت القصف
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وزارة الصحة فى غزة، اليوم الجمعة، ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلى على القطاع لـ 11078 شهيدا، بينهم 4506 أطفال.

واستشهد عشرات الفلسطينيين، وجرح آخرون، في قصف استهدف النازحين على شارع صلاح الدين بمنطقة وادي غزة وسط القطاع.

وأفادت وكالة "وفا"، بأن عشرات الشهداء وصلوا لمستشفى شـهداء الأقصى، إثر استهدافهم بالقصف، مضيفا أن غالبيتهم من الأطفال والنساء والمسنين.

وأضاف أن قوات الاحتلال الاسرائيلى اعتقلت اثنين من سائقي الإسعاف، أثناء عودتهم من جنوب القطاع الى شماله، رغم حصولهم على تنسيق بواسطة اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي أبلغتهما بإمكانية عودة سيارات الإسعاف التي كانت محتجزة جنوب القطاع منذ الأمس، بعد نقلهم الجرحى إلى معبر رفح البرى.







شهداء عدوان إسرائيل على غزة

إسرائيل

غزة

قطاع غزة



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