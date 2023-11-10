أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يصل مطار القاهرة الدولى

وصلت طائرة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد مطار القاهرة الدولي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة إكسترا نيوز.
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يصل مطار القاهرة الدولىالجمعة، 10 نوفمبر 2023 10:20 ص
أمير قطر
رامى محيى الدين
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
وكالة الأنباء القطرية: الشيخ تميم بن حمد يغادر الدوحة فى طريقه إلى مصرالجمعة، 10 نوفمبر 2023 09:11 ص
على بن تميم يرشح كتاب "تاريخ عمارة القصور الإسلامية غرب البحر الأبيض المتوسط"الخميس، 02 نوفمبر 2023 07:00 ص
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة