اليوم السابع
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أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يصل مطار القاهرة الدولى

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 10:20 ص
أمير قطر الشيخ تميم بن حمد يصل مطار القاهرة الدولى أمير قطر
رامى محيى الدين

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وصلت طائرة أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد مطار القاهرة الدولي، وفقا لنبأ عاجل أفادت به قناة إكسترا نيوز.






أمير قطر

الدوحة

مطار القاهرة



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