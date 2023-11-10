أمريكى يسرق 8 ملايين دولار من أموال إغاثة كورونا ويشترى جزيرة خاصة

كتبت ريم عبد الحميد

كشفت وكالة أسوشيتدبرس عن قيام رجل أعمال أمريكى يدعى باتريك باركر والاش فى ولاية فلوريدا بسرقة 8 ملايين دولار تقريبا من أموال إغاثة كورونا الفيدرالية الأمريكية، واستخدامها جزئيا فى شراء جزيرة. وقالت الوكالة أن والاش سيقضى فى السجن الفيدرالى خمس سنوات جراء جريمته.

وذكرت الوكالة أنه فى حين أن جزيرة والش الخاصة من بين أكثر المشتريات غير المعتادة لمحتالى الوباء، إلا أن جريمته لم تكن فريدة، فهو واحد من آلاف اللصوص الذين ارتكبوا أكبر عملية احتيال فى التاريخ الأمريكى، والتى حصلوا فيها على أكثر من 280 مليار دولار من أموال كورونا الفيدرالية، بينما كان هناك 123 مليار دولار قد فقدت أو تم إنفاقها بشكل غير مناسب.

وتمثل الخسارة حوالى 10% من 4.3 تريليون دولار خصصتها الحكومة الأمريكية للتخفيف من الدمار الاقتصادى الذى سببه وباء كورونا، وفقا لتحليل أجرته وكالة أسوشيتدبرس.

قالت أسوشيتدبرس إن مراجعة أجرتها لمئات من قضايا الاحتيال المتعلقة بإغاثة كورونا تقدم صورة للصوص وفنانين محتالين أنفقوا بسخاء على الممنازل والساعات الفاخرة والمجوهرات والسيارات باهظة الثمن. وتم استخدام الأموال المسروقة لدفع ثمن ليالى طويلة فى نوادى التعرى والاجازات الطويلة.

وكانت هذه الجرائم ترتكب ببساطة. فقد كان هدف الحكومة هو إيصال الاموال لمن يعانى من الناس والشركات المتعثرة بأقل قدر من المتاعب، خاصة فى المراحل الأولى من أزمة كورونا.

وتم إسقاط الضمانات المتعلقة بالتخلص من المحتالين، وكما أظهرت قضية والاش وغيرها، فإن سرقة الاموال كانت سهلة مثل الكذب فى تقديم الطلب. وحتى الآن، تم اتهام نحو 3200 شخص بسرقة أموال إغاثة كورونا وفقا لوزارة العدل الأمريكية، وتمت مصادرة 1.4 مليار دولار من أموال الوباء المسروقة.