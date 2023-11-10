آلاف اليابانيين يتظاهرون وسط العاصمة طوكيو دعما لفلسطين.. فيديو

كتب محمد جمال

شهدت العاصمة اليابانية اليوم الجمعة، مظاهرة شارك فيها بضعة آلاف دعما لفلسطين، رافعين شعارات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشارك اليابانيون فى المسيرة رغم البرد والأمطار الغزيرة، وتجمت جماهير غفيرة ومتعددة الأعراق في الساحة أمام جامعة الأمم المتحدة فى وسط طوكيو.

ولم تتسع الساحة لجميع المشاركين فامتد التجمع إلى الرصيف.



مظاهرات طوكيو