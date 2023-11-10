آلاف اليابانيين يتظاهرون وسط العاصمة طوكيو دعما لفلسطين.. فيديو

شهدت العاصمة اليابانية اليوم الجمعة، مظاهرة شارك فيها بضعة آلاف دعما لفلسطين، رافعين شعارات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
#BREAKING #Japan #Israel #Gaza About 4,000 people participated in a pro-Palestinian protest in Tokyo, Japan.— The National Independent (@NationalIndNews) November 10, 2023
Footage: RIA pic.twitter.com/lzAKVTGtNC
وشارك اليابانيون فى المسيرة رغم البرد والأمطار الغزيرة، وتجمت جماهير غفيرة ومتعددة الأعراق في الساحة أمام جامعة الأمم المتحدة فى وسط طوكيو.
ولم تتسع الساحة لجميع المشاركين فامتد التجمع إلى الرصيف.
مظاهرات طوكيو
مظاهرات فى اليابان
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