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آلاف اليابانيين يتظاهرون وسط العاصمة طوكيو دعما لفلسطين.. فيديو

الجمعة، 10 نوفمبر 2023 08:15 م
آلاف اليابانيين يتظاهرون وسط العاصمة طوكيو دعما لفلسطين.. فيديو مظاهرات فى اليابان
كتب محمد جمال

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شهدت العاصمة اليابانية اليوم الجمعة، مظاهرة شارك فيها بضعة آلاف دعما لفلسطين، رافعين شعارات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.

وشارك اليابانيون فى المسيرة رغم البرد والأمطار الغزيرة، وتجمت جماهير غفيرة ومتعددة الأعراق في الساحة أمام جامعة الأمم المتحدة فى وسط طوكيو.

ولم تتسع الساحة لجميع المشاركين فامتد التجمع إلى الرصيف.

مظاهرات طوكيو
مظاهرات طوكيو
 
 
مظاهرات فى اليابان
مظاهرات فى اليابان






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