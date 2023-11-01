CNN تسلط الضوء على جهود مصر على معبر رفح لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

كتبت : نهال أبو السعود

سلطت شبكة CNN الأمريكية الضوء على الجهود المصرية لاستقبال الجرحى والمرضى من قطاع غزة بعد فتح معبر رفح اليوم.

تحدث مسئول مصرى للشبكة الأمريكية وقال إن عشر سيارات إسعاف مصرية تنتظر داخل غزة لنقل المرضى الفلسطينيين المصابين، وقال المسؤول فى وقت سابق إن 80 سيارة إسعاف وصلت إلى الجانب المصرى من المعبر صباح الأربعاء.

وقال المسؤول، إن نصف سيارات الإسعاف البالغ عددها 80 سيارة وصلت إلى غزة.

وذكرت الشبكة الأمريكية، أن الحشود تجمعت عند معبر رفح بين غزة ومصر صباح الأربعاء، وسط تقارير عن أنه من المقرر أن يفتح أمام بعض الرعايا الأجانب والجرحى الفلسطينيين، مما يسمح لهم بمغادرة القطاع المحاصر للمرة الأولى منذ بدء الحرب قبل أكثر من ثلاثة أسابيع..

فرضت إسرائيل حصار كامل على غزة فى أعقاب الهجوم المباغت الذى تعرضت له من فصائل المقاومة الفلسطينية، ما أدى إلى قطع إمدادات الغذاء والماء والدواء والكهرباء عن القطاع.

وتم فتح معبر رفح جزئيا للسماح بدخول بعض إمدادات المساعدات إلى غزة، لكن الزعماء الدوليين حذروا من أن المستويات الحالية من المساعدات غير قادرة على تلبية احتياجات أكثر من مليونى فلسطينى يعيشون فى القطاع.