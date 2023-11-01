441 قرار تصالح على مخالفات البناء لأهالى رأس سدر و421 بالطور و143 بأبو زنيمة‎

صدق اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء اليوم، على 8 قرار لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة رأس سدر و 18 قرار لأهالي مدينة طور سيناء و5 قرارات تصالح لأهالي مدينة أبو زنيمة "نموذج 10" وذلك خلال عرض المحاسب علي حمادة رئيس مدينة رأس سدر، ومبروك الغمريني رئيس مدينة طور سيناء، ورفعت الأشقر نائب رئيس مدينة أبو زنيمة، وذلك بمكتب المحافظ بمدينة شرم الشيخ.

و ذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن. وبذلك يصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة راس سدر441 قرار، ولأهالي مدينة طور سيناء 421 قرار ، ولأهالي مدينة أبو زنيمة 143 قرار حالات تصالح علي مخالفات البناء.

وأكد محافظ جنوب سيناء علي ضرورة استكمال التصديق على باقى قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.