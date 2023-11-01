4 أسباب تجعل أهل سيناء يتناولون شاى الروزمارى

إكليل الجبل أو الروزماري عشبة ذات مذاق رائع ورائحة مميزة، ويتمتع أهل سيناء بتناولها، وذلك لفوائدها الكثيرة التي تحل على الجسم، ووفقا لموقع “healthline” سنتعرف علي أبرز وأهم فوائد الروزماري للجسم.
فوائد الروزمارى للجسم
-تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة والمضادة للميكروبات والمضادة للالتهابات:
مضادات الأكسدة
هي مركبات تساعد على حماية جسمك من الأضرار التأكسدية والالتهابات، والتي يمكن أن تؤدي إلى أمراض مزمنة مثل السرطان وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، وعند تناولك للروزماري تقلل فرص الإصابة بهذه الأمراض بسبب إحتوائه علي خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للميكروبات.
- قد يساعد في خفض نسبة السكر في الدم:
مرض السكر من الأمراض التي تؤثر علي أعضاء الجسم في حالة تركه دون علاج، ولذلك، من المهم أن يقوم الأشخاص المصابون بداء السكري بإدارة مستويات السكر في الدم بشكل صحيح، ولذا أظهرت الدراسات أن المركبات الموجودة في شاي الروزماري قد تخفض نسبة السكر في الدم.
-قد يحسن مزاجك وذاكرتك:
من الشائع الشعور بالتوتر والقلق من وقت لآخر، وتشير الأدلة إلى أن شرب واستنشاق المركبات الموجودة في شاي إكليل الجبل قد يساعد في تحسين مزاجك وتحسين ذاكرتك، حيث وجدت إحدى الدراسات أن تناول 500 ملي من الرزماري مرتين يوميًا لمدة شهر يقلل بشكل كبير من مستويات القلق ويحسن الذاكرة وجودة النوم .
-يدعم صحة الدماغ:
وجدت بعض الدراسات التي أجريت أن المركبات الموجودة في شاي الروزماري قد تحمي صحة دماغك عن طريق منع موت خلايا الدماغ، وتشير الأبحاث التي أجريت على الحيوانات إلى أن إكليل الجبل قد يدعم التعافي من الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى تلف الدماغ، مثل السكتة الدماغية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة