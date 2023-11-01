4 أسباب تجعل أهل سيناء يتناولون شاى الروزمارى

كتبت فاطمة ياسر

إكليل الجبل أو الروزماري عشبة ذات مذاق رائع ورائحة مميزة، ويتمتع أهل سيناء بتناولها، وذلك لفوائدها الكثيرة التي تحل على الجسم، ووفقا لموقع “healthline” سنتعرف علي أبرز وأهم فوائد الروزماري للجسم.