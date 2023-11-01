اليوم السابع
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12.7 % زيادة فى إيرادات شهر أكتوبر بهيئة الأوقاف المصرية

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 01:00 م
12.7 % زيادة فى إيرادات شهر أكتوبر بهيئة الأوقاف المصرية وزارة الأوقاف -أرشيفية
كتب لؤى على

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تواصل هيئة الأوقاف المصرية تحقيق إنجازاتها فى مجال تعظيم إيرادات وأرباح وعوائد الوقف، حيث بلغ إجمالى المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 10/ 2023م حتى 31/ 10/ م مبلغًا وقدره (220.206.826) جنيه، بزيادة قدرها (24.823.136) جنيه، بنسبة تقدر بنحو (12.7%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي 2022 / 2023م، وبزيادة قدرها (46.569.595) جنيه، بنسبة تقدر بنحو (26.8%) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي 2021/ 2022م.
 
في حين بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من 1/ 7/ 2023م حتى 31/ 10/ 2023م مبلغًا وقدره (752,096,324) جنيه، بزيادة قدرها (112.342.706) جنيه، بنسبة تقدر بنحو (17.6%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي 2022/ 2023م وبزيادة قدرها (214.599.099) جنيه، بنسبة قدرها (39.9%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالى 2021/ 2022م.






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