وزير الكهرباء يستقبل وفدا لشركة سيمينز لبحث سبل الاستثمار فى مصر

كتبت رحمة رمضان

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اندرياس ماتيه Andreas Matthe الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية على مستوى شركة سيمنس ومصطفى الباجورى الرئيس التنفيذي لشركة سيمنس مصر والمهندس محمد بدران رئيس قطاع المنتجات الكهربائية بسيمنس مصر والوفد المرافق لهم، وذلك لبحث سبل التعاون مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والاستثمار على أرض مصر.

أكد شاكر فى بيان له اليوم، على عمق العلاقات بين مصر وألمانيا متمثلة فى التعاون مع شركة سيمنس الألمانية في مختلف المجالات، مشيراً إلى التعاون القائم والمتمثل فى تنفيذ قطاع الكهرباء المصرى لعدد من المشروعات والبرامج بالتعاون مع سيمنس من أجل الاستفادة من خبراتهم والتقدم التكنولوجى.

وأكد الدكتور شاكر علي التعاون الناجح والشراكة مع شركة سيمنس بإقامة 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بقدرات بلغت (14.4 جيجاوات)، حيث تصل كفاءة هذه المحطات إلى 60.5% مما ساهم في توفير استهلاك الوقود في مصر.

وأكد الدكتور شاكر على الإهتمام الذي يوليه القطاع لتنويع مصادر الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فى هذه المشروعات، مشيراًإلى استراتيجية القطاع التى تهدف إلى أن تصل نسبة مشاركة الطاقات المتجددة إلى ما يزيد عن 42% بحلول عام 2030.

وأشار الوزير إلي أنه هناك تعاون مع شركات عالمية للبدء فى تنفيذ مشروعات تجريبية لانتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، حيث تم التوقيع على 23 مذكرة تفاهم بهذا الخصوص منها 9 اتفاقيات إطارية تم توقيعها مع كبرى الشركات في هذا المجال خلال مؤتمر المناخ cop 27.

وأشار شاكر أن الهيدروجين الأخضر يحظى أيضًا باهتمام كبير باعتباره مصدرًا واعدًا للطاقة فى المستقبل القريب والبحث في جميع البدائل الممكنة لتوليد واستخدام الهيدروجين مع الأخذ في الاعتبار التجارب الدولية في هذا المجال وأكد على الجهود التى تقوم بها مصر تكون ممر لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص مصر على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

كما أكد على الإهتمام الذي توليه الحكومة المصرية لتوطين صناعة المهمات اللازمة لمشروعات الطاقة المتجددة والهيدرجين الأخضر.

وأكد على إهتمام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بمشروعات الربط الكهربائى مع دول الجوار، وكذلك الربط مع قبرص واليونان وتصدير الكهرباء إلى أوروبا.

ومن جانبه أشاد اندرياس ماتيه Andreas Matthe الرئيس التنفيذي لقطاع المنتجات الكهربائية على مستوى شركة سيمنس بالتطور السريع والملحوظ فى المشروعات التى تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والإنجازات التى نجح قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى فى تحقيقها خلال فترة وجيزة معرباً عن رغبته فى تعزيز التعاون مع قطاع الكهرباء فى مختلف مجالات الكهرباء، مشيداً بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات.

وأشاد بالتعاون المثمر مع قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى والرؤى المستقبلية الطموحة للقطاع فى تنفيذ مشروعاته مع الأخذ فى الاعتبار التحول فى الطاقة والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة

وأعرب عن رغبته فى الاستمرار فى تقديم خبراتهم ودراساتهم فى العديد من المجالات فضلاً عن رغبتهم في زيادة حجم الاستثمار على أرض مصر.