وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل العملية البرية في قطاع غزة

كتب أحمد عرفة

قال يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، إننا سنواصل العملية البرية في قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف يوآف جالانت، أن العملية البرية في غزة بدأت عندما كانت الظروف ملائمة، نعقد جلسات تقييمات أمنية بشأن المحتجزين في غزة.

وفى وقت سابق قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن الوضع في الضفة الغربية لا يقل خطورة عن قطاع غزة وما يحدث تطهير عرقي.

وأضاف وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له لقناة القاهرة الإخبارية، أن التاريخ لم يشهد تحول دولة محتلة إلى دولة تدعي الحق في الدفاع عن نفسها، ليس ممكنا مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إنكاره لقرارات الشرعية الدولية.

وأعلن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، رفضه تحويل قطاع غزة لمنطقة أمنية إسرائيلية، مؤكدًا أن الوضع في قطاع غزة غير منفصل عن الوضع بباقي الأراضي الفلسطينية.