اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 09:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عربية

وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل العملية البرية في قطاع غزة

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 08:10 م
وزير الدفاع الإسرائيلي: سنواصل العملية البرية في قطاع غزة يوآف جالانت
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال يوآف جالانت، وزير الدفاع الإسرائيلي، إننا سنواصل العملية البرية في قطاع غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف يوآف جالانت، أن العملية البرية في غزة بدأت عندما كانت الظروف ملائمة، نعقد جلسات تقييمات أمنية بشأن المحتجزين في غزة.

وفى وقت سابق قال الدكتور أحمد مجدلاني، وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، إن الوضع في الضفة الغربية لا يقل خطورة عن قطاع غزة وما يحدث تطهير عرقي.

وأضاف وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، اليوم الأربعاء، خلال مداخلة له لقناة القاهرة الإخبارية، أن التاريخ لم يشهد تحول دولة محتلة إلى دولة تدعي الحق في الدفاع عن نفسها، ليس ممكنا مواصلة الاحتلال الإسرائيلي إنكاره لقرارات الشرعية الدولية.

وأعلن وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني، رفضه تحويل قطاع غزة لمنطقة أمنية إسرائيلية، مؤكدًا أن الوضع في قطاع غزة غير منفصل عن الوضع بباقي الأراضي الفلسطينية.

 

 







غزه

الاحتلال

إسرائيل

جرائم إسرائيل

فلسطين

اخر الاخبار




مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة