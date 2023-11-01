وزارة العمل توجه بتغيير ثقافة الشباب نحو العمل الحر وتنمية المهارات

قالت وزارة العمل فى بيان لها، إن مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية نظمت ورشة عمل بمركز التدريب المهنى التابع للمديرية، على مدار 3 أيام متتالية، جرى خلالها التدريب على عمل أنشطة عملية حول كيفية وصف فكرة المشروع الريادى، وكيفية تطوير الخطة التسويقية، وتقدير حجم مبيعات المشروع، وتقدير خطة تكاليف الإنتاج والمشتريات فى المشروع، والموارد البشرية للمشروع، فى إطار سعى المديرية وخطتها نحو تغيير ثقافة الشباب نحو العمل الحر وريادة الأعمال وأهمية ذلك للماركة فى عمليات التنمية الجارية، وتنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بإطلاق حملات قومية وإعلامية للإعلاء من قيمة العمل، وتغيير ثقافات الشباب نحو العمل الحر، وإقامة المشروعات الصغيرة، وتنمية المهارات لتتماشى مع إحتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج، ورصد النماذج الشبابية الناجحة فى هذا الملف.

وأوضح حسن رداد مدير مديرية العمل بالإسماعيلية، أن دعاء السيد مدير مركز التدريب إلتقت ايضا، مدير وحدة الخدمات غير المالية بجهاز المشروعات الصغيرة جيهان عبده، خلال ورشه العمل التى جرى تنظيمها داخل المركز، وذلك للتأكيد على الدور الريادى الذى يقوم به جهاز تنميه المشروعات فى مجال ريادة الأعمال، وأنه جرى خلال الورشة التدريب على نموذج خطة عمل مبسطة بالتعاون مديرية العمل، والتعرف على رأس المال المطلوب ومصادر تمويله، وكيفية تحديد سعر تكلفة المنتجات والخدمات، والخطة المالية المقترحة، والشكل القانونى للمشروع ومسؤلياته القانونية، كما جرى استعراض مثال على مشروع كافيتريا لتقديم الأطعمة والمشروبات داخل حاضنة أعمال بالمحافظة.