وزارة العمل تعلن عن 5931 وظيفة برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا.. التفاصيل

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل ، عن وجود 5931 وظيفة خالية فى 39 شركة بالقطاع الخاص على مستوى 11 محافظة، منها لذوى الاحتياجات، برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، مع بدء التقديم من اليوم وحتى نهاية نوفمبر المُقبل.

وتتوفر الوظائف فى 11 محافظة، "القاهرة، والجيزة ، وبورسعيد، والقليوبية، والغربية ،وأسيوط، وقنا ،وسوهاج ، ودمياط ، والوادى الجديد ، والفيوم".

وتضم تخصصات:

1- مهندسين كهرباء وميكانيكا.

2- محاسبين.

3- صيدليين.

4- مساعد صيدلى.

5- محضر طلبيات.

6- مدير فرع.

7- رئيس فريق.

8- أخصائي موارد بشرية.

9- مراقب جودة.

10- عمال إنتاج.

11- أفراد أمن.

12- عمال مخازن.

13- أخصائيين مشتريات.

14- مندوبين مبيعات.

15- محصلين.

16- وسطاء تأمين.

17- مندوبين توزيع.

18- كافة أعمال الفندقة.

19- عمال خياطة بكافة الأقسام.

20- فنيين جميع التخصصات.

21- عمال نظافة.

22- تخصصات أخرى.

ودعت وزارة العمل، الشباب الباحث عن فرص عمل إلى التقديم على الوظائف الجديدة التي تُعلن عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية التي تُصدرها كل 15 يوماً، تنسيقاً مع شركات قطاع خاص في عددِ من المحافظات، وذلك من خلال التوجه إلى وزارة العمل- 3 شارع يوسف عباس بمدينة نصر أو المديريات التابعة للوزارة فى المحافظات أو مكاتب العمل التابعة للمديريات أو الدخول إلى الموقع الرسمى للوزارة.