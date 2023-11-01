وزارة الصحة فى غزة: آلاف الجثث لا تزال تحت الأنقاض

وكالات

قال المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، إن آلاف الجثث لا تزال تحت الأنقاض في القطاع، ولم يتم الوصول إليها حتى الآن.

وبحسب موقع الشرق الإخبارى، أضاف القدرة أن الطواقم الطبية لا تزال تعمل على انتشال المزيد من الضحايا جراء القصف الإسرائيلي لمخيم جباليا.

وكان قد قال القدرة إن عدد ضحايا الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة ارتفع إلى 8525 منهم 3542 طفلاً منذ السابع من أكتوبر.

وأضاف أنه تم استهداف 57 مؤسسة صحية، وخروج 15 مستشفى و32 مركزاً صحياً عن الخدمة، نتيجة الاستهداف وعدم إدخال الوقود.

وكانت وزارة الداخلية في غزة قالت إن العدد الأولي لضحايا القصف الإسرائيلي على مخيم جباليا يقدر بنحو 400 ضحية وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، فيما أفاد التليفزيون الفلسطيني بأن نحو 100 لقوا حتفهم القصف، بينما أصيب عشرات آخرون.