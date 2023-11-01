وزارة الصحة تطلق قافلة طبية شاملة بقرية دير النواهض بقنا ضمن حياة كريمة

أعلن الدكتور محمد يحيى بدران وكيل وزارة الصحة بقنا عن إطلاق القافلة الطبية بقرية دير النواهض، التابعة لإدارة أبو تشت الصحية، اليوم الأربعاء.

وأوضح بدران أن القافلة تعد واحدة من القوافل الطبية الشاملة والتى تنظمها مديرية الصحة بقنا فى جميع قرى ونجوع المحافظة بهدف تقديم العديد من الخدمات الطبية المتنوعة والتحاليل الطبية، وصرف الأدوية وعمل كل الفحوصات الطبية اللازمة والتوعية الطبية، والتى سوف تقدم بالمجان لجميع المواطنين.

ودعا وكيل وزارة الصحة المواطنين بسرعة التوجه للقافلة لتلقى الرعاية الصحية اللازمة، لافتًا أن القافلة تأتى فى إطار خطة الدولة "حياة كريمة "، والتى تهدف لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين بقرى ومراكز المحافظة.