ورش تعليمية وأغانى عن القدس فى الاحتفال بمرور 3 سنوات على افتتاح متحف كفر الشيخ

نظم القسم التعليمي بمتحف كفر الشيخ، اليوم الأربعاء، ورش تعليمية وفنية، تعرف فيها الأطفال على مقتنيات المتحف من خلال جولة إرشادية، ثم تلاتها ورشة تلوين لبعض القطع الأثرية الموجودة بالمتحف، خلال احتفال المتحف بذكر افتتاحه الثالثة.

كما شهد المتحف، احتفالية لمرور 3 سنوات على افتتاحه، بمشاركة كورال قصر ثقافه أنور المعداوي، وقدم الكورال عدد من الأغاني الوطنية، إضافة لعدد من الأغاني لنصرة القضية الفلسطينية وغزة، ومنعها " فلسطيني- القدس- القدس دي أرضنا- يا قدس يا زهرة المدائن- عربية ياارض فلسطين- أجيال ورا أجيال".

ونظم متحف كفر الشيخ معرض مؤقت بعنوان "نظرة للخلود" والذي يحتوي على مجموعة من الأقنعة الجنائزية، احتفالاً بمرور 3 سنوات على افتتاحه، بحضور الدكتور أسامة فريد، مدير عام متحف كفر الشيخ، والدكتور صبحي عاشور، أستاذ الآثار اليونانية الرومانية بجامعة حلوان، وعضو اللجنة العليا لسيناريو العرض المتحفي، والدكتور السيد محمد مصطفى البنا، مدير عام إدارة التسجيل والتوثيق لمتاحف الوجه البحري ومدن القناة، والدكتور حسام غنيم، مدير عام منطقة آثار كفر الشيخ.

كما نظم المتحف ملتقى علمي تضمن عددًا من المحاضرات ، محاضرة بعنوان "منحوتات وسياقات من الإقليمين السادس والسابع في مصر السفلى خلال العصرين البطلمي والروماني"، ألقاها الدكتور صبحي عاشور، أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بجامعة حلوان، وعضو اللجنة العليا لسيناريوهات المتاحف، ومحاضرة بعنوان "أحدث الاكتشافات الأثرية بكفر الشيخ"، ألقاها الدكتور حسام غنيم، مدير عام منطقة آثار كفر الشيخ، ومحاضرة بعنوان "المتاحف الإقليمية بين الواقع والمأمول" ألقاها، الدكتور السيد محمد البنا، مدير عام إدارة التوثيق والتسجيل لمتاحف الوجه البحري والقناة، والمشرف العام على متحف كفر الشيخ سابقاً.