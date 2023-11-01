وداعا إيناس السقا.. استشهاد فنانة فلسطينية وأبنائها فى غزة.. إنفوجراف

حزن كبير بعد وفاة الفنانة الفلسطينية إيناس السقا وأبنائها لين وسارة وإبراهيم، إثر القصف المتواصل على قطاع غزة، وننشر خلال الإنفوجراف التالى عددا من المعلومات عن الراحلة إيناس السقا:
ايناس السقا
- من أوائل العاملات في المسرح الغزي.
- نفذت الكثير من ورش الدراما والمسرح مع الأطفال، وشاركت في العديد من الأنشطة التفاعلية المجتمعية.
- قدمت الراحلة إيناس السقا عدة أعمال فنية منها "فى شىء عم بيصير" و"الدب"، كما قدمت أعمالا خاصة بالأطفال.
- شاركت في الكثير من ورش العمل مع مسرح عشتار بالقدس والأكاديمية السويدية.
- درست هندسة الديكور.
- مدربة مهارات لدى إحدى الجمعيات الفلسطينية.
- قدمت ورش عمل مختلفة، بينها ورشة مع خريجات كلية الإعلام عن التدريب على مهارات الاتصال والتواصل ومهارات القيادة.
- رحلت عن عالمنا تحت الأنقاض مع أبنائها لين وسارة وإبراهيم فى غزة وتواجد ابنتيها ريتا وفرح بالعناية المركزة
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