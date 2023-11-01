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هيئة الدواء تكشف عوامل الإصابة بسرطان الثدى وتنصح بالفحص الذاتى دوريا

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 05:00 ص
هيئة الدواء تكشف عوامل الإصابة بسرطان الثدى وتنصح بالفحص الذاتى دوريا هيئة الدواء المصرية - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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كشفت هيئة الدواء المصرية، عن عوامل الخطورة للإصابة بسرطان الثدي والتى تتضمن التقدم في السن​ ووجود تاريخ مرضي للإصابة بسرطان الثدي أو مرض الثدي الحميد (غير السرطاني)​.
 
وكذلك وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي، وبدء الدورة الشهرية في سن مبكر ​وانقطاع الطمث في سن متأخرة​
وتناول العلاج الهرموني لأعراض انقطاع الطمث​ والتعرض للعلاج الإشعاعي​ والسمنة المفرطة.​
 
وأكدت هيئة الدواء المصرية أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي؛ كونه أفضل وسيلة للحد من تطور المرض، وأوضحت أن الكشف المبكر يمكن أن يتم عن طريق الفحص الذاتي من السيدة نفسها أو عن طريق زيارة مقدم الرعاية الصحية مختص بشكل دوري.
 
 






هيئة الدواء

سرطان الثدى

الدواء



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