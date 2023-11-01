هل منتجات الألبان ترفع الكوليسترول؟.. استشاري يوضح

كتبت فاطمة ياسر

أكد الدكتور محمد حلمي على، استشارى السمنة والنحافة في كلية طب المنصورة، أن منتجات الألبان قد تساعد في ارتفاع نسبة الكوليسترول بالدم في حالة الإسراف فى تناولها وخاصة أنها عالية الدهون.

وأشار استشاري السمنة والنحافة، أن تناول منتجات الألبان يعد من الأمور الجيدة لإمداد الجسم بالكالسيوم وفيتامين د والبروتين والبوتاسيوم، وهذه العناصرالغذائية تحد من الإصابة بهشاشة العظام ومشاكل العظام المختلفة، لافتا أنه ليس من الجيد القول عدم تناوله لمريض الكوليسترول، ولكن يجب عدم الإسراف في تناول هذه المنتجات وخاصة عالية السعرات الحرارية والدهون.

وأضاف حلمي، أنه يجب السيطرة علي الكولسترول، لأن ارتفاع نسبته في الدم يزيد من فرص التعرض للعديد من المشاكل الصحية، كأمراض القلب، والأوعية الدموية كالجلطات، ولذا عليك اختيار الأطعمة قليلة السعرات الحرارية والدهون.

وقدم استشاري السمنة والنحافة بدائل لمنتجات الألبان عالية السعرات الحرارية والدهون التي تزيد من ارتفاع الكوليسترول بالدم، ومنها:

-عليك اختيار منتجات الألبان المصنوعة من حليب الصويا واللوز والأرز وجوز الهند باعتبارها مصادر نباتية قليلة الكوليسترول.

-تناول الحليب قليل الدسم، أو خالي الدسم.

-المكسرات فهي غني بالكالسيوم وخاصة اللوز.

-الشوفان يعد من الأغذية الغنية بالكالسيوم ولا تشكل خطرا علي مرضي ارتفاع الكوليسترول.

-بذور الكتان يمكن إضافة ملعقة منها علي الزبادي خالي الدسم.

-الزبادي خالي الدسم يعد خيارات رائعا لمرضي ارتفاع الكوليسترول.

وأكد استشاري السمنة والنحافة، علي أهمية الكالسيوم لبعض الأشخاص ومنهم الحوامل، والأطفال في مرحلة النمو، والشباب المراهقين، فأجسامهم تحتاج بشكل ملحوظ للكالسيوم للحفاظ علي صحة العظام، وامداد الجسم بالكالسيوم وفيتامين د والبروتين.