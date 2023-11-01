نائب محافظ القاهرة يوجه بإزالة مخالفات البناء بشكل فورى

كتب سيد الخلفاوى

عقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية بحضور رؤساء أحياء شرق القاهرة ومسؤلي الأملاك لمتابعة موقف المتغيرات المكانية والتعامل مع مخالفات البناء والتعدي علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية وما يتم من إجراءات فى هذا الشأن.

ووجه نائب محافظ القاهرة، خلال الاجتماع بالتعامل بحزم مع أية مخالفات جديدة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفات الجديدة والتعامل الفوري مع أى مخالفة يتم رصدها فى المهد وتفعيل مواد القانون في هذا الشأن يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية الأراضي الزراعية، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها.