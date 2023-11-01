اليوم السابع
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مفتى الجمهورية: لن نفرط فى حبة رمل واحدة من أرضنا.. ونحيِّى الشعب الفلسطينى الصامد

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 12:39 م
مفتى الجمهورية: لن نفرط فى حبة رمل واحدة من أرضنا.. ونحيِّى الشعب الفلسطينى الصامد الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية
كتب لؤى على

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قال الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم-: "إننا لن نفرط في حبة رمل واحدة من أرضنا، ونحيي الشعب الفلسطيني الصامد الأبيَّ على موقفهم الصامد ورفضهم التهجير من أرضهم بأي وضع من الأوضاع"، مشددًا على أن القضية الفلسطينية قضية الأمة العربية والإسلامية كلها، بل قضية الإنسانية الحرة التي لا ترتضي الذل والقهر والمهانة".
 
ووجَّه المفتي تحية خاصة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، حيث وصفه بقائد المسيرة الذي حمت قراراته الرشيدة وطننا مصر.
 
جاء ذلك خلال المحاضرة التى ألقاها في جامعة سوهاج تحت عنوان: "الوسطية في الإسلام"، وذلك في لقاء مفتوح مع طلاب الجامعة للتوعية بالقضايا الدينية والمجتمعية التي تهم المجتمع، وتفنيد الأفكار المتشددة وتبصير الطلاب بمبادئ الوسطية في الإسلام، والتصدي للفكر الإلحادي، ومواجهة الأفكار والمفاهيم غير السوية.
 
وتابع المفتي قائلا: "لا نقبل إماتة القضية الفلسطينية بالتهجير أو بأى وسيلة أخرى"، كما وصف مفتي الجمهورية ما يحدث من هجمات غاشمة دون أدنى رحمة ولا هوادة على أبناء الشعب الفلسطيني المناضل بأنها "وصمة عار على جبين الإنسانية".
 
وشدَّد مفتي الجمهورية على أنه إذا كانت تصفية القضية الفلسطينية أكبر جريمة تحاول القوى الدولية توريطنا فيها، فإن السكوت على الأكاذيب والشائعات وترك القضية نهبًا للمتاجرين بها جريمة أخطر وأكبر.






مفتى الجمهورية

سوهاج

دار الافتاء

قطاع غزة



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