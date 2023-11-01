مصر أجهضت حلم إعادة ترتيب الشرق الأوسط.. رئيس الوزراء: لن نتخلى عن متر واحد من سيناء.. إنفوجراف

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن سيناء ستظل أغلى جزء على قلب كل مصري، ولن نسمح بأي صورة من الصور بأن نتخلى عن متر واحد من هذه الأرض، مشيرا إلى أن هذه الرسالة التي سنظل جميعا نؤكدها دوما، وأنه لتأمين أي بقعة لابد أن يصاحب ذلك عمليات تنمية، وأن يتم تعميرها بسكان للدفاع عن هذه الأرض كخط دفاع أول ضد أي فكر خبيث يحاول استغلالها.

جاء تأكيد رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه اليوم بشيوخ وأهالي سيناء بقرية الجورة، وهي إحدى قرى مركز ومدينة الشيخ زويد، حيث شهد اللقاء مظاهر ود وترحيب بزيارة رئيس مجلس الوزراء، والوفد الوزاري والمسئولين والإعلاميين للمحافظة.

لن نسمح بأى صورة من الصور بأن نتخلى عن متر واحد من هذه الأرض

لا توجد دولة لديها تفكير أن تتخلى عن أى جزء من أرضها لأى طرف آخر وفى نفس الوقت تقوم باستثمار 610 مليارات جنيه بها

الخطة الاستراتيجية التى سيتم تنفيذها تتضمن 400 مليار جنيه إضافية لتصبح أكثر من تريليون جنيه استثمارات لإحداث عمليات التنمية

نقوم بتعويض عشرات السنين نتيجة الظروف التى مرت بها سيناء، سواء كان احتلالا أو ظروفا خارجة عن إرادتنا وعدم القدرة على القيام بذلك بالصورة الكافية

منذ عام 2011 وعام 2013 كان هذا الجزء مقصدا للإرهاب لضرب الدولة

الدولة حريصة على أن تسابق الزمن للتعمير والتنمية لكم ولأولادكم ولكل المصريين

نوجه الشكر للقوات المسلحة ورجال الشرطة ولأهالى شمال سيناء الذين وقفوا من أجل الحفاظ على أن تظل سيناء صامدة

ليس هناك دولة مثل مصر تحيطها الحروب والنزاعات من كل جانب على حدودها؛ الغرب والجنوب والشرق

نحن نتعرض بذلك لتحد قوى وهناك هدف وحيد هو أن تقع الدولة المصرية

مصر أجهضت حلم إعادة ترتيب الشرق الأوسط الذى ما زال يراود البعض

لن نسمح مرة أخرى أن تهدم مصر لأى طرف من الحدود

لن يستطيع أى طرف أيا كان أن يفكر فى أن يمس أرضنا بسوء