مصرع شاب صدمه قطار "المطرية- المنصورة" بمنطقة تابعة لقسم شرطة المنزلة

لقي شاب فى العقد الثالث مصرعه اسفل عجلات القطار القادم من مدينة المنصورة الي مدينة المطرية، وذلك بالقرب من رصيف محطة المنزلة أثناء خروجه من أحد الأفراح الشعبية بمنطقة تحت السكة التابعة لقسم شرطة المنزلة.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من شرطة النجدة بمصرع شاب أثناء عبوره شريط السكه الحديد فصدمه القطار، وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجثة لشاب يدعي محمد إبراهيم منصور، مقيم حي سوق الجملة.

وكشفت تحريات المباحث غبى أنه أثناء مشاهدة أحد الأفراح الشعبية بالمنطقة، وخلال عبوره شريط السكه الحديد حال مرور القطار فصدمه، ولقي مصرعه على القور، وتم نقل الجثة الي مشرحة مستشفى المنزلة تحت تصرف النيابة العامة، وتم تحرير محضر بالواقعة.