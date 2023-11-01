مصادرة 2.5 طن سماد مدعم قبل تهريبه للسوق السوداء فى الشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

ضبطت مديرية التموين بالشرقية، 2500 كيلو سماد يوريا محمل على سيارة قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء بنطاق مركز أبو كبير.

وأفاد بيان، أن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على محطات الوقود والمخابز والمصانع وثلاجات بيع اللحوم والدواجن المجمدة، ومحال الجزارة وبقالى التموين ومضارب الأرز المحلى للتأكد من التزام أصحابها بالاشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ، تمكنت إدارة تموين أبوكبير برئاسة محمد عبد الرحمن مدير الإدارة ومفتشى الإدارة من ضبط سياره ربع نقل بيضاء اللون محملة بكمية من سماد اليوريا المدعم مقدارها 50 شيكارة زنة الشيكاره الواحدة 50 كيلوجرام بكمية مقدارها 2 طن ونصف، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ كافه الإجراءات القانونية حيال المخالف.