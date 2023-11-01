محاكم × 24 ساعة.. المشدد 15 سنة للمتهم بتزوير محررات رسمية

كتب إيهاب المهندس

شهدت أروقة المحاكم والنيابات اليوم الأربعاء، التحقيق في العديد من القضايا الهامة ومنها تجديد حبس لص المساكن بباب الشعرية، والمشدد لمحامي بتهمة تزوير محررات رسمية.

إحالة طبيبة للمحاكمة

أمرت النيابة الإدارية، بإحالة طبيبة بإحدى مستشفيات التأمين الصحي بمدينة المنصورة إلى المحاكمة العاجلة؛ وذلك على خلفية التقاعس عن إنقاذ حياة مريضة، حيث امتنعت عن القيام بالإسعافات الطبية العاجلة عقب تدهور حالة المريضة الصحية أثناء وجودها بقسم الغسيل الكُلوي بالمستشفى مما كان من شأنه عدم استجابة المريضة لمحاولات فريق إنعاش القلب لإسعافها لاحقاً، ووفاتها.

لص المساكن

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بسرقة الشقق السكنية بأسلوب المفتاح المصطنع فى منطقة باب الشعرية.

تزوير محررات رسمية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بمعاقبة المتهم "خ.ع"، بالسجن المشدد 15 سنة غيابيا، عما أسند إليه ومصادرة المحررات المزورة المضبوطة والزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بتزوير محررات رسمية.