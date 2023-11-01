محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة التعديات وتنفيذ 43 حالة تعد على 3 أفدنة و15 قيراط

كفر الشيخ- محمد سليمان

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والنائب عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، حملة موسعة لإزالة التعديات بقرى مركز كفر الشيخ، وتمكنت الحملة من إزالة 16 حالة تعدي على مساحة 3 أفدن، وتم تنفيذ جميع قرارات الإزالة حتى سطح الأرض، واتخاذ الإجراءات القانونية.

كما تمكنت حملات مجالس مدن قلين وفوه والرياض بمحافظة كفر الشيخ، من إزالة 27 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقرى المراكز، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وترأس وائل فرج، رئيس مركز ومدينة فوه، من إزالة 7 حالات تعدي على أرض زراعية بمساحة إجمالها 1750 متر بمركز ومدينة فوه عبارة عن شدات خشبية ومخالفات خرسانية متكاملة وبلوكات، مؤكداً أن حملات الازالة مازالت مستمره يوميا لإزالة التعديات واستعادة الرقعة الزراعية.

كما ترأس اللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، حملة تمكنت من إزالة 7 حالات تعدي، على مساحة 15 قيراط، مؤكداً أن الحملة مستمرة بجميع المركز والقرى حتى مواجهة جميع المخلفات البناء وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والأجهزة الرقابية بكفرالشيخ.

كما ترأس إبراهيم خلف الله، رئيس مركز ومدينة سيدى سالم، حملات لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية بمركز سيدي سالم، وجرى تنفيذ 10 حالات تعدي، على مساحة 1645 متر، منهم 90 متر بقرية الحدادي، و175 بقرية الفقهاء القبلية، و420 متر بقرية برية لاصيفر، و670 متر بقرية الورق، و 130 متر بقرية سد خميس، و150 متر بقرية القصابي، و100 بقرية الملاحة.