محافظ جنوب سيناء يوجه بالتصدى بحزم لملف التعديات

جنوب سيناء - ياسر عامر

شدد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء على ضرورة الإزالة الفورية لكافة أشكال التعديات في المهد والتصدي بكل حزم واتخاذ الإجراءات القانونية وتفعيل مواد القانون فى هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات المعنية، موجها رؤساء المدن بوضع هذا الملف على رأس أولوياتهم، ومؤكدا على ضرورة المتابعة اليومية والدقيقة لمنظومة المتغيرات المكانية والإزالة الفورية لأى أعمال بناء جديد مخالف.

فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالمتابعة المستمرة والدقيقة لجهود حماية أراضي الدولة، والتصدي بحزم للممارسات غير القانونية للاستيلاء والتعدي عليها.

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية تولى اهتماما بالغاً بملف التعديات، مشدداً على ضرورة اليقظة التامة لرصد كافة حالات التعدى فى المهد، وموجهاً بالاستمرار في تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام للتعامل اللحظي مع أي بلاغات عن التعديات وعرض تقارير دورية بالموقف لاتخاذ اللازم فورا.