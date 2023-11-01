محافظ جنوب سيناء يستعرض الخدمات التعليمية بمدن المحافظة ووديانها

تابع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، الخدمات التعليمية المقدمة لأهالى المحافظة الوديان والتجمعات البدوية بمدن المحافظة، في اطار المتابعة المستمرة للخدمات وتلبية احتياجات المواطنين بمدن المحافظة وتجمعاتها البدوية ووديانها.

جاء ذلك خلال العرض المشترك لمحمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس كمال موسي مدير هيئة الأبنية التعليمية بجنوب سيناء.

وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لشبه جزيرة سيناء وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بإتاحة الخدمة التعليمية داخل التجمعات البدوية بالوديان واستكمال السلم التعليمي حتى المرحلة الإعدادية.

وخلال اللقاء وجه المحافظ بإنشاء استراحات المعلمين داخل المدارس للحفاظ على عملية تعليمية مستقرة على ان تشمل جميع وديان المدن بالمحافظة.