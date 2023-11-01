محافظ الإسكندرية يبحث مع قنصل فرنسا تعزيز التعاون فى مجالى السياحة والثقافة

الإسكندرية جاكلين منير

التقى اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بمكتبه صباح اليوم، السفير محمد نهاض قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، والوفد المرافق له من السائحين الفرنسيين، على هامش زيارتهم إلى الإسكندرية في إطار تبادل الخبرات في المجالين السياحي والثقافي.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وضم الوفد: السيد دينى زرفيداكى وقرينته_ والذي يُعد من أهم المؤلفين الفرنسيين وله العديد من الأعمال أهدى منها الكثير لمكتبة الإسكندرية اعتزازًا منه بتاريخ هذا الصرح الثقافي العريق.

وخلال اللقاء؛رحب الشريف بالوفد الفرنسي على أرض الإسكندرية، موضحًا أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات التاريخية الأثرية والسياحية التي تجعلها دُرة البحر الأبيض المتوسط، مشيرًا إلى حرص المحافظة على توفير كامل الرعاية للوفود السياحية على أرضها.

هذا وأكد على عمق العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا عبر التاريخ، والحرص الشديد على تعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة.

من جانبهم، وجه الوفد الشكر إلى محافظ الإسكندرية على حفاوة الاستقبال، وأبدوا إعجابهم بالمعالم السياحية التي زاروها على أرض الإسكندرية، حيث تم اعداد برنامج سياحي للوفد الفرنسى يشمل زيارة المتحف اليونانى الرومانى و متحف المجوهرات الملكية و مكتبة الإسكندرية و قلعة قايتباى و متحف الاحياء المائية و المسرح اليونانى الرومانى و حدائق المنتزة.