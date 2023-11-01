محافظ أسوان يتابع تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع

أسوان- صلاح المسن

واصل اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جولاته الميدانية بتفقد الأسواق والمجمعات الاستهلاكية والسوبر ماركت لمتابعة تطبيق مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية، والتى يأتى تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، وبمتابعة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ، وبإشراف مباشر من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وخلال تفقده للمجمع الاستهلاكى بحى العقاد بمرافقة المهندس خالد أبو القاسم مدير مديرية التموين اطمئن اللواء أشرف عطية على جودة السلع الإستهلاكية، ووضع الأسعار بشكل واضح على كل منها حتى يتسنى للمواطنين التعرف على نسبة التخفيضات التى تم تطبيقها عليها، مشدداً على مسئولى التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف الحملات الرقابية للتأكد من الإلتزام الكامل لتنفيذ مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية بنسب تتراوح من 20 % إلى 25 %، مع التعامل بحزم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وغير الملتزمين.