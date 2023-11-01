اليوم السابع
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أكرم القصاص - علا الشافعي
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مجلس الشيوخ الأمريكى يؤيد ترشيح جاك لو سفيراً لدى إسرائيل

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 03:00 ص
مجلس الشيوخ الأمريكى يؤيد ترشيح جاك لو سفيراً لدى إسرائيل المرشح لمنصب سفير الولايات المتحدة بإسرائيل جاك لو
وكالات

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أيد مجلس الشيوخ الأمريكى الثلاثاء، مرشح الرئيس جو بايدن، وزير الخزانة السابق جاك لو، ليكون السفير الأميركي المقبل لدى إسرائيل، على الرغم من اعتراضات من الجمهوريين تتعلق بتعاملاته السابقة مع إيران.

وصوت مجلس الشيوخ لصالحه بأغلبية 53 صوتاً مقابل 43، على أساس حزبي إلى حد بعيد، إذ دعم زملاء بايدن الديمقراطيون لو، بينما عارضه معظم الجمهوريين. وكان لو يحتاج فقط إلى أغلبية بسيطة في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو لينال التصديق.

وسعى الديمقراطيون إلى ملء المنصب الشاغر بالسفارة في إسرائيل بسرعة في أعقاب هجوم السابع من أكتوبر على إسرائيل من قطاع غزة. 







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