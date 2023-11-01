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لحظة مرور سيارات الإسعاف وشاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 09:23 ص
لحظة مرور سيارات الإسعاف وشاحنات المساعدات إلى غزة عبر معبر رفح سيارات الاسعاف
كتب سمير حسنى

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ينشر "اليوم السابع" فيديو يرصد لحظة دخول سيارات الإسعاف وشاحنات المساعدات إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

 

كان مراسل قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك استعدادات مصرية لاستقبال نحو 80 مصابا من قطاع غزة، ووجود انتشار مكثف لسيارات الإسعاف لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.
 
وأضاف مراسل القناة، أن أكثر من 40 سيارة إسعاف أمام معبر رفح لدخول قطاع غزة، وتجهيز عدد من المستشفيات المصرية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين، وهناك استعدادات بمستشفيي الشيخ زويد والعريش لاستقبال مصابي غزة.
 
وأكد أن الجهود المصرية متواصلة لدعم القضية الفلسطينية في اتجاهات عديدة لدعم السكان في غزة.






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