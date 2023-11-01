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فصائل المقاومة بغزة: مقتل 7 من المحتجزين المدنيين فى مجزرة إسرائيل بجباليا

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 12:08 م
فصائل المقاومة بغزة: مقتل 7 من المحتجزين المدنيين فى مجزرة إسرائيل بجباليا العدوان الإسرائيلى على غزة
كتب أحمد جمعة

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أعلنت فصائل المقاومة الفلسطينية في غزة مقتل 7 من المحتجزين المدنيين لديها في مجزرة جباليا بالأمس من ضمنهم 3 من أصحاب الجوازات الأجنبية.

وأكدت الفصائل الفلسطينية أنها قصف أسدود المحتلة برشقة صاروخية رداً على المجازر بحق المدنيين.

وعلى مدار أكثر من 3 أسابيع، منذ بدء عمليات طوفان الأقصى، وإقدام قوات الاحتلال على الحرب السابعة ضد أهالي قطاع غزة، كان ملف الاجتياح البري محل جدل داخل تل أبيب، خاصة في ظل التحذيرات الأمريكية والغربية المتتالية من الكلفة البشرية لمثل تلك الخطوة، فضلاً على تأكيد العديد من المسئولين الأمريكيين  عدم اقتناعهم بامتلاك الحكومة الإسرائيلية رؤية واضحة أو أهداف قابلة للتحقيق.

وانطلقت عمليات طوفان الأقصى في 7 أكتوبر وخلفت ما يزيد على 1400 قتيل إسرائيلي، وما يقرب من 9 آلاف شهيد غالبيتهم من المدنيين العزل داخل قطاع غزة.

وتزامن الاجتياح البري لقطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي مع موجة من الانتهاكات في القدس المحتلة، حيث اقتحم عشرات المستوطنين الثلاثاء باحات المسجد الأقصى المبارك، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

 

 

 







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