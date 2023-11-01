فتح التسجيل بالدورة الثالثة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال بالجامعات

أعلن صندوق رعاية المبتكرين والنوابغ عن فتح باب التسجيل فى الدورة الثالثة من برنامج تأهيل الباحثين لريادة الأعمال (R2E) بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى.

ومن جانبه، أكد د.ضياء خليل المدير التنفيذى للصندوق أن البرنامج فى دورته الثالثة يستهدف الباحثين من المعيدين والمدرسين المساعدين فى الجامعات والمراكز والهيئات والمعاهد البحثية المصرية، ممن لديهم ابتكار، ويرغبون فى أن يصبحوا رواد أعمال.

وأشار د.ضياء خليل إلى أن هذا البرنامج فرصة مميزة للباحثين؛ للتعرف على المهارات اللازمة لتحويل أبحاثهم العلمية المبتكرة إلى شركات ناشئة أو منتجات ذات جدوى اقتصادية وفقًا لرؤية مصر 2030 من خلال تقديم عدد من ورش العمل التدريبية عن بعد (online).

وأكد د.ماجد غنيمة مدير الشراكات والتسويق بالصندوق أن هذا البرنامج يأتى فى إطار خطة الصندوق لنشر الوعى التثقيفى بالابتكار وريادة الأعمال، واكتشاف شباب المبتكرين فى الجامعات والهيئات والمراكز والمعاهد البحثية المصرية، والعمل على ربط الابتكارات باحتياجات المجتمع، وتحويل الأفكار المبتكرة إلى أفكار ذات جدوى اقتصادية، تسهم فى تنمية الاقتصاد المصرى، وتحقيق الاستدامة؛ تنفيذًا للإستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمى 2030.

ومن جانبها، أشارت د.غادة خضرى مدير البرنامج بالصندوق إلى أن آخر موعد للتسجيل فى هذا البرنامج هو 23/11/2023 وذلك من خلال الرابط الإلكتروني:

https://r2e.untapcompete.com/