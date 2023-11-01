اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 06:11 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

عميد إعلام القاهرة تكشف تفعيل برنامج للتوأمة مع جامعة "اوتونوما" ببرشلونة

الأربعاء، 01 نوفمبر 2023 05:00 ص
عميد إعلام القاهرة تكشف تفعيل برنامج للتوأمة مع جامعة "اوتونوما" ببرشلونة الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، عن تفاصيل تفعيل الكلية بكالوريس اللغة الإنجليزية فى شهر فبراير المقبل بالتعاون مع جامعة اوتونوما ببرشلونة، موضحة أن بمجرد تفعيل التوأمة يتم منح الطلاب شهادة مزدوجة.
 
وقالت الدكتورة حنان جنيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن التوأمة مع جامعة برشلونة تم من خلال التعاون مع منظمة اليونسكو، موضحة أنه بموجب التوأمة يتاح للطلاب السفر والدراسة لمدة فصل دراسى فى برشلونة لتحقيق التبادل الطلابى.
 
وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن بموجب التوأمة أيضا سيتم سفر وفد من طلاب الكلية جميع الشعب خلال الفترة القليلة المقبلة للحصول على أول دورة تدريبية لطلاب الكلية مع وفد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.






التعليم العالى

جامعة القاهرة

اعلام القاهرة

اعلام انجليزى



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة