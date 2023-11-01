عميد إعلام القاهرة تكشف تفعيل برنامج للتوأمة مع جامعة "اوتونوما" ببرشلونة

كتب محمد صبحى

كشفت الدكتورة حنان جنيد عميد كلية الإعلام ب جامعة القاهرة ، عن تفاصيل تفعيل الكلية بكالوريس اللغة الإنجليزية فى شهر فبراير المقبل بالتعاون مع جامعة اوتونوما ببرشلونة، موضحة أن بمجرد تفعيل التوأمة يتم منح الطلاب شهادة مزدوجة.

وقالت الدكتورة حنان جنيد فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن التوأمة مع جامعة برشلونة تم من خلال التعاون مع منظمة اليونسكو، موضحة أنه بموجب التوأمة يتاح للطلاب السفر والدراسة لمدة فصل دراسى فى برشلونة لتحقيق التبادل الطلابى.

وتابعت عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، أن بموجب التوأمة أيضا سيتم سفر وفد من طلاب الكلية جميع الشعب خلال الفترة القليلة المقبلة للحصول على أول دورة تدريبية لطلاب الكلية مع وفد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية.