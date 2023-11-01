عربات بدون مقاعد فى مترو سول لتخفيف الزحام ساعة الذروة بداية من يناير

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن مشغل شبكة مترو الأنفاق في العاصمة الكورية الجنوبية ،سول، أعلن عن خطط لإدخال قطارات بعربات بدون مقاعد من أجل تخفيف الازدحام خلال ساعات الذروة.

وقال مترو سول يوم الأربعاء، إن البرنامج التجريبي، المقرر أن يبدأ في يناير، سيتضمن إزالة مقاعد من عربتين في قطارات مترو الأنفاق التي تعمل على اثنين من الخطوط التسعة الرئيسية في عاصمة كوريا الجنوبية خلال ساعات الذروة الصباحية والمسائية. ويشكل جزءًا من مشروع أوسع يهدف إلى تقليل الازدحام في أحد أكثر أنظمة المترو ازدحامًا في العالم.

وفقًا لمترو سول، بحلول الربع الثالث من عام 2023، وصلت مستويات الازدحام داخل الخطين 4 و7 - حيث تجري التجربة - إلى 193.4% و164.2% من السعة، على التوالي، خلال الساعات الأكثر ازدحامًا. ومع إزالة المقاعد، من المتوقع أن تنخفض مستويات ذروة الازدحام إلى 153.4% على الخط 4 و130.1% على الخط 7، لكل عربة مترو أنفاق.

ويدير مترو سول واحدة من أكبر شبكات السكك الحديدية الحضرية في العالم، والتي تضم تسعة خطوط و275 محطة، وتخدم ما يقدر بنحو 7 ملايين مسافر يوميًا.

وقال بايك هو، الرئيس التنفيذي لمترو سول: "إذا أثبت المشروع التجريبي فعاليته، فسوف نقوم بتوسيع المبادرة في المستقبل لضمان قدرة المواطنين على استخدام مترو الأنفاق بشكل أكثر راحة وأمانًا".

وبالإضافة إلى هذا الإعلان، قام مترو سول أيضًا بزيادة عدد قطارات مترو الأنفاق على الخطين المزدحمين خلال ساعات الذروة اعتبارًا من يوم الاثنين.

وتساءلت العديد من وسائل الإعلام المحلية عما إذا كانت المبادرة ستضع أخيراً نهاية لـ "جيوك تشول" المخيف، وهو مصطلح يجمع بين "الجحيم" و"مترو الأنفاق" الذي يجسد الإحباطات اليومية التي يعاني منها الركاب في قطارات الأنفاق المزدحمة.