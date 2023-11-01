طرق طبيعية لتقوية المناعة والرئة والحماية من العدوى فى الشتاء

كتبت أمل علام

كشف موقع Times of India أنه يمكن أن يؤدي الجمع بين درجات الحرارة الباردة وانخفاض التعرض لأشعة الشمس خلال موسم الشتاء، إلى ضعف جهاز المناعة، كما ان التدخين من أهم العوامل التى تزيد من أدوار البرد واللأنفلونزا وكذلك ضعف المناعة، مما يجعلك أكثرعرضة للإصابة بالعدوى، كما انه فى الجو البارد يميل الناس لقضاء معظم أوقاتهم في المنزل، مما يزيد من احتمالية الاتصال الوثيق مع الآخرين الذين قد يحملون الفيروس، أو الخروج فجأة من الجو الدافىء الى الجو البارد، مما يعرضك أكثر للاصابة بالانفلونزا، ويقدم الخبراء بعض النصائح لتجنب الإصابة بنزلات البرد وتقوية جهاز المناعة لديهم.

لتحسين مناعتك فى الشتاء وحمياتك من الأنفلونزا اتبع النصائح التالية:

1.الترطيب..

حيث يعتبر شرب السوائل مهمة فى ترطيب جسمك لمنع الاصابة بنزلات البرد والانفلونزا، حافظ على الترطيب المناسب بالماء وشاي الأعشاب الدافئة والشوربة.

2. النوم الجيد وممارسة التمارين الرياضية بانتظام..

احصل على نوم جيد لمدة 7-8 ساعات، ويُنصح أيضًا بممارسة التمارين الرياضية المعتدلة لمدة 30 دقيقة على الأقل في معظم الأيام.

3. التخلص من التوتر..

من خلال التأمل واليوجا، يمكن أن تساعد في تخفيف البرد وتوفير الراحة والهدوء.

4.يمكن للشخص أيضًا التفكير في الحصول على لقاح الأنفلونزا..

خاصة إذا كانوا يقيمون في مناطق عالية الخطورة أو بين المتخصصين الطبيين.

وقال الموقع، إنه لمواجهة هذه التحديات، من الضروري حماية جسمك وجهاز المناعة من الفيروسات والبكتيريا، يساعد أسلوب الحياة النشط والطعام المناسب دفاعات الجسم الطبيعية على الاستعداد للموسم وتوفير الحماية، وأهم اجراءات الوقاية هو الاقلاع عن التدخين.

5. تناول بعض الأطعمة الغنية لمحاربة برد الشتاء مثل:

الطماطم والتفاح..

تشير دراسة استمرت 10 سنوات وشملت 650 شخصًا بالغًا بريطانيًا وأوروبيًا إلى أن الأنظمة الغذائية الغنية بالطماطم والفواكه، وخاصة التفاح، يمكن أن تسرع من شفاء الرئتين المتضررة من الدخان.

الزنجبيل..



الزنجبيل

الزنجبيل، وهو من التوابل متعددة الاستخدامات المعروفة بنكهتها الدافئة والحيوية، هو معزز قوي للمناعة، لقد تم استخدامه لعدة قرون لمكافحة الأمراض المختلفة وأثبت خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، يساعد الزنجبيل الجسم على مقاومة الالتهابات وتخفيف الأعراض مثل التهاب الحلق والغثيان.

يمكن للمركب النشط الموجود في الزنجبيل أن يقلل الالتهاب ويمنع نمو البكتيريا الضارة، إن إضافة الزنجبيل الطازج إلى نظامك الغذائي، سواء في الشاي أو الحساء أو العصائر، يمكن أن يساعدك على البقاء بصحة جيدة طوال فصل الشتاء.



الحمضيات

الحمضيات..

الفواكه الحمضية مثل البرتقال والجريب فروت والليمون غنية بفيتامين C، وهو عنصر غذائي معروف لتعزيز المناعة.



الكركم

الكركم..

يعد الكركم، وهو من التوابل الصفراء النابضة بالحياة، جزءًا حيويًا من كل مطبخ هندي، يحتوي على الكركمين، وهو مركب قوي ذو خصائص مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، ومن المعروف أن الكركمين يعزز جهاز المناعة، ويساعد الجسم على مقاومة الالتهابات والأمراض.

تعد إضافة الكركم إلى وجباتك، على شكل كاري أو ماء مالح أو توابل، طريقة ممتازة للاستفادة من آثاره المعززة للمناعة، علاوة على ذلك، يمكن أن يساعد الكركم في تقليل الالتهابات في الجسم، وهو أمر ضروري للحفاظ على نظام مناعة قوي.



شوربة الفراخ

شوربة الدجاج..

شوربة الدجاج ليس فقط وجبة مريحة وشهية ولكنه أيضًا علاج مجرب وحقيقي لنزلات البرد والأنفلونزا.



العسل

العسل..

تم استخدام العسل لعدة قرون كعلاج طبيعي لمختلف الأمراض، وذلك بسبب خصائصه المضادة للفيروسات والمضادة للبكتيريا والمضادة للالتهابات، يمكن أن يساعد في تهدئة التهاب الحلق وتقليل السعال وتعزيز جهاز المناعة.

العسل الخام هو الأكثر فائدة، لأنه يحتفظ بالإنزيمات الطبيعية ومضادات الأكسدة، يمكنك إضافة ملعقة من العسل إلى الشاي أو استخدامه كمحلي لمختلف الأطباق، فقط تأكد من الانتظار حتى يبرد الشاي قليلاً، لأن الحرارة العالية يمكن أن تدمر بعض مركبات العسل المفيدة.



