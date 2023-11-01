طرح الأسماك بأسعار مخفضة بمنفذ مديرية الطب البيطرى فى مدينة الزقازيق

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظه تولى اهتمامًا كبيرًا برفع العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين البسطاء ومحدودى الدخل من خلال فتح منافذ جديدة ومعارض وإقامة شوادر بمختلف مراكز ومدن المحافظة لبيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية والأسماك ومنتجات الألبان واللحوم والفاكهة والخضروات بأسعار مناسبة مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق.

كلف المحافظ اللواء الدكتور إبراهيم متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى بالتوسع والتنوع فى المعروضات المقدمه بمنفذ الجمعية الاستهلاكية للعاملين بالمديرية وعرضها للبيع امام جميع المواطنين من أبناء المحافظة بأسعار مناسبة.

وتنفيذا لتعليمات محافظ الشرقية أوضح وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطرى، أنه بالتعاون مع الشركة الوطنية للثروة السمكية والأحياء المائية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة تم توفير عدة أصناف من الأسماك والبحريات وذلك بمنفذ الجميعة الاستهلاكية للعاملين بالمديرية بأسعار مخفضة وبجودة عالية وعرضها أمام المواطنين بأسعار مخفضة حيث يتم الكشف عليها ومراقبتها من قبل الأطباء البيطريين العاملين بالمديرية.

ثمن محافظ الشرقية الجهود المتميزة والمستمرة لجهاز الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وتعاونه مع أجهزة المحافظة فى توفير السلع بأسعار مدعمة للمواطنين لتخفيف العبء والمعاناة عن كاهلهم وطرح كميات كبيرة من المنتجات والمواد الغذائية لتحقيق حالة من التوزان بالأسواق وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.